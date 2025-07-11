夏の高校野球 香川大会2025 【夏の高校野球香川大会】1回戦城西 8―0 桜井 ※7回コールド（レクザムスタジアム 高松市、11日） 丸亀城西は1回、4番・稲田の左中間へのタイムリーツーベースなどでいきなり3点を奪います。その後も丸亀城西は得点を重ね、高松桜井を相手にコールド勝ちを収めました。