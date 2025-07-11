高速道路各社は、中央道で最大45キロの激しい渋滞になるとする、今年のお盆期間の渋滞予測を発表しました。高速道路各社は、来月7日から17日のお盆期間の渋滞予測を発表し、天候の悪化で旅行などを控えた去年と比べて、今年は渋滞が増える見込みだということです。下りのピークは来月9日で、▼中央道・相模湖インター付近を先頭に45キロ、▼東北道・矢板北パーキングエリアを先頭に40キロの激しい渋滞が予測されています。上りのピ