ロッテは１１日、マリーンズ算数ドリル令和７年度夏号を発行し、千葉市内の国公立小学校１０９校に無償で配布したと発表した。社会貢献活動プロジェクト「ＭＡＲＩＮＥＳＬＩＮＫＳ」の活動の一環として、ドラフト２位の宮崎竜成内野手が千葉市立真砂西小学校を訪問。児童４５４名が出席しマリーンズ算数ドリルの贈呈式を行った。宮崎は「小学生たちはパワーがあって、とても元気をもらいました。マリーンズ算数ドリルを使っ