パナソニックHD本社パナソニックホールディングス（HD）傘下で、白物家電などを手がける事業会社パナソニックが40〜50代社員を対象に早期退職を募ることが11日、分かった。5月に示した構造改革で、国内外で人員を1万人規模削減する一環。応じる社員には退職金を割り増しする。関係者によると、割増額は55歳前後が最も高くなるよう設定し、最大で数千万円を上積みする。募集人数は不明。40〜59歳の社員のほか、再雇用の社員も別