フォローやアゲンスト、横からの風は、大きなアレンジは必要ないが、小さな工夫は不可欠！風を感じたときの対処法、教えます！ うわっ！すっごい強風！風に乗せる高い球狙いでいいかな？ スイングも弾道も「強く」する意識はＮＧ！ 体が左に傾くとバックスイングが回転不足になり、ダウンスイングの軌道がアウトサイド・インになってしまう アゲンストの風を感じると「風に押し返されない