大人気アパレルブランド「earth music&ecology」から、世界中で愛されるミッフィーとのコラボTシャツが2025年7月11日より発売されます♡CGアニメやオリジナルイラストを用いたデザインで、夏らしく爽やかなラインアップに。着るたび心がほっこりする、ミッフィーファン必見の限定コレクションです。 CGアニメ×ミッフィー♡仲間たちと夏を楽しむTシャツ 今回のコラボで登場する「ミッフィ