毎朝、視聴者を笑顔にしたり、涙を誘ったりしてくれる『連続テレビ小説』こと朝ドラ。1961年度から放送されているNHKの看板的なドラマシリーズです。ドラマ内で展開するトラブルや感動的な場面、主人公の成長や周囲の人々との絆、時代背景に彩られた日々の出来事――。そんな朝ドラは演出や伏線、登場人物たちの言葉遣いなど、細部にまでこだわりがいっぱい。そこで本日放送された内容にちなんだクイズを出題します！あなたは正