中国の丁薛祥副総理は10日、北京でヘンリー・ポールソン元米財務長官と会談しました。丁副総理は、「先ごろ、習近平国家主席はトランプ大統領と電話会談し、両国元首は重要な共通認識に達した」として、「中米が相互尊重、平和共存、協力ウィンウィンの原則に基づき協力を強化することは、中米関係の持続的で健全な発展に有利であり、両国に幸福をもたらし、世界に有益なことである。中国は現在、動揺する世界にとって最大の確実要