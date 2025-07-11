ごちそう感があるのに、実は火にかけたあとはほったらかし。忙しい日にも頼れる『鶏肉のしょうゆ煮』を、簡単＆時短料理の達人・Mizukiさんに教わりました。この照り感を見ているだけで、思わずよだれが……。気がつけば、わが家の定番になっているかもしれません！今でこそいろいろな【ほったらかしレシピ】を作っておりますが、この『鶏肉のほったらかししょうゆ煮』が一番はじめに考えたものです。ほったらかしにできる料理はど