イギリスのスターマー首相とフランスのマクロン大統領が会談し、核抑止力の連携強化や不法移民の一部送還などで合意しました。【映像】ウクライナ・キーウ爆撃の瞬間スターマー首相と国賓としてイギリスを訪問していたマクロン大統領は10日に会談し、核兵器による抑止力に関して連携を強化することで合意したと発表しました。ウクライナ支援に関する「有志連合」のオンライン首脳会合も開かれ、停戦後に迅速に支援を行うため