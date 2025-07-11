ＢＩＧＢＡＮＧのＧ−ＤＲＡＧＯＮが、８月のタイ公演を突然中止したと１１日、現地メディアのスポーツ朝鮮などが報じた。記事によると、Ｇ−ＤＲＡＧＯＮ側はこの日「予期せぬ事態により、８月２日（現地時間）に予定されていたワールドツアー『Ｕｂｅｒｍｅｎｓｃｈ』公演が中止されることになり、残念に思う」と明かしたという。続けて「多くの方たちが、今回の公演をどれだけ楽しみにされていたかよく分かっており、これ