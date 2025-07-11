耳に草木を入れているオスのチンパンジー「バル」/Jake Brooker/Chimfunshi Wildlife Orphanage Trust（ＣＮＮ）アフリカの野生生物保護区に生息するチンパンジーの間で、耳の穴やお尻の穴に草木を差し込んでぶら下げる「ファッション」が流行する現象が観察された。この行動は、ザンビアの保護区でオランウータンを観察していた研究チームが２０１０年に発見した。１頭のメスのチンパンジーが耳の穴から草木をぶら下げ始めたとこ