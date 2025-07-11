パナソニックホールディングス（HD）傘下で、白物家電などを手がける事業会社パナソニックが40〜50代社員を対象に早期退職を募ることが11日、分かった。5月に示した構造改革で、国内外で人員を1万人規模削減する一環。応じる社員には退職金を割り増しする。