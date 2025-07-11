俳優の佐藤隆太が１１日、主演舞台「明日を落としても」（１０月１１〜１６日、兵庫県立芸術文化センター）の合同取材会に兵庫・西宮市の同館で臨み、甲子園球場のお膝元で、クライマックスシリーズ（ＣＳ）期間と重なる公演への意気込みと、愛する阪神タイガースへの思いを語った。３０年前の阪神・淡路大震災を題材にした、開館２０周年記念の同館によるプロデュース公演。新神戸の老舗旅館を舞台に、佐藤は被災当時の２５歳