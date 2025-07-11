中国でも緑を青と言うでしょう「こんにちは」と「こんにちわ」はどちらが正しい？留学生の素朴なギモン／日本人の知らない日本語2（1）世界中のさまざまな国の生徒が日本語を学びにやってくる日本語学校。ここでは日本人もとっさに答えられない質問が飛び交っている!?日本語教師として国際色豊かな生徒たちを教えている海野凪子先生。モノの数え方や日本独特な敬語の使い方、何気ない会話のやりとりまで。毎日、生徒たちからの鋭い