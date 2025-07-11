地震回数は1,827回に 6月21日からトカラ列島近海で地震活動が続いています。7月11日午前11時現在、震度1以上を観測した地震は合計1,827回に達しています。気象台は「当分の間、震度6弱程度の地震に注意してほしい」と呼びかけています。最大震度６弱１回、５強を３回、５弱を４回観測 一連の地震活動で、最大震度６弱：１回、最大震度５強：３回、 最大震度５弱：４回 観測しています。このうち、７月３日午後4時13分に発生した