U-16日本代表は今月に中国遠征を行い、CFA PEACE CUPに参加して1勝1分1敗で終えた。4日の初戦では中国と対戦した。前半20分、MF三井寺眞(フォーリクラッセ仙台)のヒールパスからFW平井一輝(熊本ユース)が相手を背負ったところにMF和田武士(浦和ユース)が走り込んで回収すると、ペナルティエリア中央へ割って入ってシュート。これはGKに阻まれたが、こぼれ球を和田が自ら押し込んで先制した。ところが後半2分に自陣ペナルティ