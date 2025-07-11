アジア株トランプ関税「どこ吹く風」香港大幅高、上海は昨年10月来高値GSが目標引き上げ 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 24478.92（+450.55+1.88%） 中国上海総合指数 3546.50（+36.82+1.05%） 台湾加権指数 22722.25（+29.00+0.13%） 韓国総合株価指数 3183.39（+0.16+0.01%） 豪ＡＳＸ２００指数 8590.10（+0.94+0.01%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 82812.00（-378.28-0.4