ビットコイン上昇、史上最高値日本円で1700万円台 ビットコイン（ドル）(NY時間01:20) １ビットコイン＝117237.19（+3652.50+3.22%） ビットコイン（円建・参考値）(NY時間01:20) １ビットコイン＝17230350（+536808+3.23%） ※円はドル円相場からの計算値