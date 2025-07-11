東京時間に伝わった指標・ニュース ※経済指標 特に目立った経済指標の発表はありませんでした ※要人発言やニュース 【米国】 トランプ米大統領 関税は非常に好評だったと思う。株は高値をつけたしインフレは下がった ほとんどの国に一律15%-20%の関税を課す、金曜日にEUとカナダに関税の手紙送る カナダに8月1日から35%関税を課す、フェンタニル流入阻止なら関税見直す可能性 （※USMCA対象品目の関税