「阪神−ヤクルト」（１１日、甲子園球場）阪神・高橋遥人投手が、１軍に合流した。試合前練習で村上、才木、伊藤将、デュプランティエら先発投手陣と言葉をかわした。その後、才木と組んで先発陣とともにキャッチボールした。昨年１１月に受けた「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」からの完全復活を目指していた左腕。前回登板した２日のウエスタン・ソフトバンク戦では５回６安打無失点に抑えていた。この日は