放送倫理・番組向上機構（BPO）の放送倫理検証委員会は11日、TBS系のバラエティー番組「熱狂マニアさん！」で番組全編を通して家具大手「ニトリ」の商品を紹介した放送を巡り、放送倫理違反があったとの意見を公表した。