元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が10日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に番組初の女性ゲストとして出演。現在の人間関係について明かした。少人数で食事に行くという。「4人がMAX。1対1の方がしゃべりやすいです。人数が増えれば増えるほど、ちょっと誤解が生じたりだとか。言ったことがそういう意図してなかったんだけど、違う話題に行っちゃったから、そこを修正するのもな、とか思ったりして