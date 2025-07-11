Jリーグは11日、今月30日に日産スタジアムで行われる「明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団」横浜F・マリノス対リバプールが『DAZN』でもライブ配信されることを発表した。同試合はLeminoでの無料ライブ配信も決まっている。キックオフは19時30分となっている。