日清オイリオグループは「日清ヘルシークリア」の新CM「酸化対策、バッチリこ」篇を7月9日から全国で放映開始した。CMキャラクターには、ドラえもんを起用し、小芝風花さんの歌声とともに、開封後のオイルのおいしさが続く、“鮮度長持ち、サビないオイル”「日清ヘルシークリア」の魅力を伝える。CM公開を記念して、ダンス動画を投稿すると、ドラえもんグッズや「日清ヘルシークリア」が当たる「一緒にアゲアゲ気分になろう」キャ