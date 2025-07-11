三井物産流通グループ（MRG）の柴田幸介社長は「総合力を生かした機能提案や経営インフラの強化が進んだ」と統合効果に手応えを示したうえで、「（発足2年目の今期は）新規事業の果実化とビジネスインフラ構築を加速し、業務用／低温度帯ビジネスも強化する」と語った。7月7日の三井食品会で事業計画・方針を説明した。MRGは三井食品、ベンダーサービス、リテールシステムサービスなど物産系事業会社5社が統合し、24年4月に発足。