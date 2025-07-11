記録的な猛暑が続く中国で膨張した道路が爆発するというヒヤッとする様子がカメラに収められた。８日（現地時間）、中国メディア「星島日報」などによると、４日午後５時ごろ、中国河南省商丘市のある道路で走行中の乗用車のドライブレコーダーに道路が爆発する場面が捉えられた。当時走行中だった車両は路肩に停車中の三輪自動車を避けようとスピードを下げていた。その後、再び速度上げようとしたその瞬間、前方の道路が突然爆発