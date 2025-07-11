◆エコ転換と韓米協力の機会海運産業は世界温室効果ガス排出量の約３％を占める高炭素排出業だ。国際海事機関（ＩＭＯ）は２０５０年までの炭素中立達成を目標に規制を拡大している。欧州連合（ＥＵ）も排出権取引制、海上燃料基準などの規制を導入し、船舶のエコ化に圧力を加えている。環境規制は低炭素および無炭素燃料推進船舶の新規需要はもちろん、従来の船舶の入れ替えや改造の需要を高める。代表的な調査機関クラークソンリ