今年の夏、全国のファミリーマートで人気のおむすび・パン・めん類がお買い得になる。7月15日から4週連続で使えるクーポンを店頭で配布。8月11日までの期間中、クーポンの利用でおむすび・パン各種が30円引き、めん類各種が50円引きで購入できる。同社の広報担当は「例年7〜8月は夏休みや行楽シーズンのため多くのお客様にご来店いただいている。クーポンも利用してぜひ『たのしいおトク』を実感していただければ」とアピールする