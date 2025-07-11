昨年１１月７日、トランプ米大統領は尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領に電話をかけ、「米国の造船業は韓国の助けと協力が必要だ」と伝えた。トランプ大統領が当選初日から韓国にこのような要請をすることを予想する人は少なかった。これは我々の造船業が主力製造業の地位を越え、新しい国際秩序の下で通商および安全保障のテコになることを象徴する事件だった。造船業は、産業政策がまた注目される時代に政府の役割再確立を悩むべき