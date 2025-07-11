セガ フェイブから「名探偵コナン」の「ねむねむころりんアクリルスタンド」のVol.5とVol.6が登場！「江戸川コナン」たちがころんと寝転ぶ姿がかわいい、人気のアクリルスタンドシリーズです☆ セガ フェイブ「名探偵コナンねむねむころりんアクリルスタンド」Vol.5、Vol.6 価格：各1個 880円(税込)、各1BOX 5,280円(税込)予約受付：2025年7月10日（木）〜販売予定日：2025年11月サイズ：本体全長約5×6