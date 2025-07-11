ポプラは後場下げに転じた。同社は１１日午後２時、２６年２月期第１四半期（３～５月）の連結決算を開示。売上高は前年同期比２．２％減の２９億７０００万円、営業利益は同２６．２％減の７８００万円、最終利益は同３３．０％減の５６００万円となった。低調な結果と受け止められ、売りがかさんだようだ。既存店ベースの売り上げは堅調だった一方、コメやノリなどの原材料価格の高騰や、エネルギー価格の高