ローソンは7月15日から、「手巻おにぎり」シリーズ計7品をリニューアルして全国発売する。製造機械の刷新は13年ぶり。ご飯に圧をかけず粒立ちを保つ新製法でふんわり食感を高め、専門店品質に近づけた。夏休みを前に人の動きが活発になる時期に合わせて、TVCMや店頭訴求にも注力。初週売上は前年比1割増、7月全体では2割増を目指す。新製法では、ご飯をシート状に成形する工程でローラー圧を抑え、体積比で約3割アップ。包装時の締