ローソンは7月15日、約50年前のデザインを再現した復刻版パッケージの商品計9品を発売する。ローソン創業50周年を記念した企画で、なつかしいデザインの「明治 きのこの山復刻デザイン 66g」284円、「東洋水産 ホットワンタンしょうゆ味復刻デザイン」232円(各税込)など、菓子･カップ麺を取りそろえる。販売店舗は、全国の「ローソン」約1万4,500店舗。一部商品を除いて「ナチュラルローソン」でも販売する。なお、「ローソンスト