全世界で愛される史上最大のスペース・エンタテインメント『スター・トレック』シリーズの最新ドラマ『スター・トレック：ストレンジ・ニュー・ワールド』待望のシーズン3が7月17日（木）より独占配信される。配信を目前に控えたこの度、Paramount+で配信中のおバカでキュートなドタバタコメディ『スポンジ・ボブ』のスピンオフアニメシリーズ『パトリック・スター・ショー』との特別コラボ映像が解禁となった。