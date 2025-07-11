北海道美唄市の上下水道工事をめぐり、背任の疑いで逮捕されていた市の元課長補佐の男が、不正に得た金の一部で車を購入していたとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。美唄市・都市整備部上下水道課の元課長補佐・本田強志容疑者は、2024年5月、市が発注した下水道工事について業者に水増し請求をさせ、市におよそ700万円の損害を与えた疑いが持たれています。この事件では、工事を受注した会社の社長も背任の疑いで