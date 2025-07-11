松屋は、7月15日10時から、一部店舗を除く全国の店舗で「回鍋肉」を販売する。松屋の定番中華メニュー「回鍋肉」は、肉に加え、キャベツ･にんじん･玉ねぎ･ピーマンなどを使い、1日に必要とされる野菜(※厚生労働省が推奨する350g)の2分の1が摂れる。コクと甘みが感じられるピリ辛本格中華タレは、素材のうまみを引き立て、ご飯との相性も良いという。ご飯の上に盛り付けることで、回鍋肉丼としても楽しめる。松屋「回鍋肉」7月15日