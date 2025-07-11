浙江省の平湖経済技術開発区にあるニデックの自動車部品工場、ニデック自動車モータ（浙江）の生産ライン。（６月２０日撮影、平湖＝新華社記者／単濤）【新華社杭州7月11日】世界的な総合モーターメーカー、ニデック（本社:京都市南区）が中国事業を加速させている。1992年に遼寧省大連で初の生産拠点を設けて以降、整備されたサプライチェーンと地元政府の手厚い支援を追い風に、事業ネットワークを中国各地へと拡大してきた。