昨日10日、気象庁は「エルニーニョ監視速報」を発表しました。それによりますと、今後、秋にはラニーニャ現象が発生する可能性もありますが、平常の状態が続く可能性のほうがより高くなっています。6月の実況エルニーニョ現象もラニーニャ現象も発生していない平常の状態6月のエルニーニョ監視海域の海面水温の基準値からの差は-0.2℃で、基準値に近い値でした。また、エルニーニョ/ラニーニャ現象発生の判断に使用している5か月