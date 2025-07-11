俳優・アーティストののん（31）が10日、自身のブログを更新。9日に放送された『テレ東音楽祭2025夏』（テレビ東京系）出演時のオフショットを公開し、白ショートパンツから大胆にのぞく太ももショットが注目を集めている。【写真】美太もも大胆ショット！白ショートパンツ×ロングブーツで魅せるのんのんは同番組で、元キリンジのシンガーソングライター・堀込泰行とともに名曲「エイリアンズ」を歌唱。民放テレビでの初パフ