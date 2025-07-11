前回、いかにも自分が書いたようなふりをしてAIに書かせた原稿を掲載しましたが、あの原稿の著作者って誰なんでしょう。ま、私が書かせたので私だと思いたいけれど。今やAIは有能な部下・秘書・パートナーでもありますからね。 ということで、AIと会話しているだけで学びも得られるのだけれど、話を深ぼっていくと、あれ？という変な空気が流れることもある。そっちじゃないんだけどな、というか、ちょっと頓珍漢じゃない？みたい