BABYMETALが8月8日(金)に発売する4作目のアルバム『METAL FORTH』に収録される新曲「Kon! Kon! feat. Bloodywood」を7月11日（金）に先行配信リリースし、そのミュージックビデオを公開した。 ◆「Kon! Kon! feat. Bloodywood」MV 今作は“ボリウッドメタル”と称されるインドのメタルコアバンド・Bloodywoodをゲストに迎えた。狐の妖怪・「妖狐」をテーマにしたリリックと「和」の要素を感じさせるボーカルメロディー、インドの民