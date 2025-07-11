King & Princeが新体制になって初の3大ドームツアー＜King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜 Re:ERA〜 in DOME＞の東京ドーム公演が7月10日にスタートした。オフィシャルからのレポートをお届けする。 公演前にはドーム内で会見を開催。2人になって初めてのドームツアーということで、「ファンの皆様に幸せな時間を作って、今日から始まる3日間、全力で東京ドームをやりきりたいと思っております。そして、ここに立つことが出