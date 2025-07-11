「板前がいる町の酒場」として、手づくり料理にこだわる「庄や」下館店（茨城県筑西市）が、2025年7月16日（水）より、三大名物メニューを半額にするイベントを開催する。※期間は、2025年7月16日(水)〜7月18日(金)、※文中の価格はすべて税込表記〈「庄や」三大名物〉半額対象となるのは、昭和48年の創業以来、「庄や」で長年にわたり親しまれてきた「刺身盛り合わせ」「煮込み」「焼きとり」の三大名物メニュー。創業89年を誇る