メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県御浜町の公園で、スイレンの花が見ごろを迎えています。 御浜町阿田和の寺谷総合公園の池では鮮やかな白やピンクのスイレンが、新緑で囲まれた池に、彩りを添えています。 スイレンは、スイレン科の多年草で、池の底から長い茎を伸ばし、水面に花を咲かせます。 この池では40年ほど前に植えた500株が、池を覆い尽くすまでに増えました。 このところの暑さで、昼前には花が閉じてし