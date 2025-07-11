女性ラッパーのニッキー・ミナージュが、ラッパーのジェイ･Zに対し1億～2億ドル（約146億～292億円）の支払いを求めている。ニッキーは、2015年にジェイ･Zが立ち上げたストリーミングサービスTIDALと提携した最初期のアーティストのひとりで、独占コンテンツ提供とプロモーションの見返りとして、TIDAL株式の3％を取得していたとされる。 【写真】大物同士