【モデルプレス＝2025/07/11】女優・アーティストののんが10日、オフィシャルブログを更新。9日放送のテレビ東京系「テレ東音楽祭2025〜夏〜」に出演した際のオフショットを複数枚公開し、反響が寄せられている。【写真】のん、美太もも映えるミニ丈姿◆のん、美脚輝く「テレ東音楽祭」オフショット公開のんは、同番組でシンガーソングライター・堀込泰行とともに、堀込がかつて在籍していた音楽ユニット「キリンジ」時代の名曲「