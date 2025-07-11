Jリーグは11日、今月30日に行われる横浜F・マリノス対リヴァプールの一戦をスポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」がライブ配信することを発表した。7月30日（水）に『日産スタジアム』にて行われる『明治安田Jリーグワールドチャレンジ2025 presented by 日本財団』で横浜F・マリノスとリヴァプールが対戦するなか、DAZNがこの一戦をライブ配信することが決定。実況は下田恒幸氏、解説は水沼貴史氏と柿谷曜一朗氏が務め、