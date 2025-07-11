国際サッカー連盟（FIFA）で国際サッカー発展部門の責任者などを務めるアーセン・ヴェンゲル氏が、FIFAクラブワールドカップ2025を「サッカー界史上最悪のアイデア」と切り捨てたユルゲン・クロップ氏の発言に対して反論した。11日（現地時間）、イギリスメディア『BBC』が伝えている。ドルトムントやリヴァプールで数々のタイトルを獲得し、現在はレッドブル・グループグローバルサッカー部門責任者を務めているクロップ氏は