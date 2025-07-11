タレントの上原さくらが10日に自身のアメブロを更新。ママ友から教えてもらいすぐ購入した物を明かした。この日、上原は「幼稚園で七夕のイベントがあった日に、娘が仲良くしているお友達のママから教えてもらった赤ちゃん用保湿クリーム」を写真とともに紹介。娘について「顔にプツプツ発疹が出るようになってからすでに半年」と明かし「皮膚科は5軒くらい行ったけど、どこで診てもらっても明確な診断名出ないし、いまだに完治せ